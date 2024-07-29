ВСУ ликвидировали оккупантов, засевших на Агрегатном заводе в Волчанске
- 29.07.2024, 19:38
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Украинские защитники ликвидировали российских захватчиков, которые засели на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, с помощью наземного дрона.
Как информирует Цензор.НЕТ, воины РУБпАК «Khorne Group» 116-й отдельной механизированной бригады фактически из подручных средств в кустарных условиях создали «идеального тихого убийцу» - дрон со взрывчаткой из 200 килограмм водорода с пластидом, и доставили его по адресу прямо под нос противнику.