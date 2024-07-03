Глава МИД Польши снова допустил полное закрытие границы с Беларусью

Глава МИД Польши снова допустил полное закрытие границы с Беларусью3
- 3.07.2024, 12:33
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Режиму Лукашенко выдвинуты два требования.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Radio Zet заявил, что не исключает никаких вариантов развертывания событий, отметив, что речь идет о прекращении пропуска грузов.
«Беларусь посылает нам сотни мигрантов с российскими визами, которые попали в Россию из стран миграционной угрозы, для которых раньше Россия и Беларусь сняли ограничения. Это акция, которую включают и выключают. Есть такие месяцы, когда у нас ноль мигрантов, а потом вдруг 300-400 человек каждый день. От Беларуси зависит, она хочет иметь лучшие добрососедские отношения с Польшей или худшие.
У нас есть основные постулаты: должен выйти Анджей Почобут и должна закончиться акция силовой высылки мигрантов», — сказал он.
«Не исключаю любых вариантов», — ответил он на уточняющий вопрос о том, будет закрытие границы или нет.
«О переходах для людей не говорим, не будем усложнять жизнь обычным полякам и белорусам», — добавил Сикорский.
Напомним, в конце июня Радослав Сикорский в эфире телевидения уже говорил, что польская сторона рассматривает закрытие всех пограничных переходов на границе с Беларусью.