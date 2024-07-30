ВСУ успешно используют старые пулеметы из «советского сундука» 30.07.2024, 10:46

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Украинцы оказались в этом более искусными, чем россияне.

Когда-то Украину использовали как передовое хранилище оружия и боеприпасов Советского Союза. Значительная часть этого наследия осталась, Киев хорошо использует его.

Как пишет Kyiv Post, 60-летние пусковые установки ПВО С-125, которые стреляют ракетами 40-летней давности, успешно борются с современными российскими ракетами и беспилотниками. Впрочем, это не самое старое оружие, которое Украина расконсервировала для борьбы с россиянами.

Ручной пулемет РКД

Ручной пулемет Дегтярева (РКД) был разработан Василием Дегтяревым в 1943 году, и, хотя некоторые из них пробились на поле боя в конце Второй мировой войны, он не пошел в широкие масштабы. Масштабное производство в Советском Союзе продолжалось до 1953 года.

Он был представлен в 1920-х годах и предназначался для использования в качестве вспомогательного оружия, которым мог управлять один солдат.

РКД был под патрон 7,62 x 39 мм М43, который стал стандартным патроном для стрелкового оружия в СССР, странах Варшавского договора и других, которые использовали АК 47.

Многие считали его родоначальником автоматических пулеметов общего назначения (GPMG) среднего калибра, таких как американский M-60, FN Minimi и британское легкое оружие поддержки L86.

Стрелки считали РКД простым оружием, поэтому он оказался популярным среди вооруженных сил во всем мире и все еще используется даже после того, как его заменили автоматы Калашникова.

Это газовое поршневое оружие с длинным ходом, которое стреляет с открытого затвора и работает только в автоматическом режиме. Патронник и ствол хромированы, что важно, поскольку большинство боеприпасов советских времен сильно коррозийны. Имеет трехпозиционный газовый клапан, который позволяет оружию компенсировать скопление грязи, неблагоприятные погодные условия и условия боя.

РКД имеет эффективную дальность стрельбы 1000 метров со скоростью стрельбы около 650 выстрелов в минуту и питается двумя лентами на 50 патронов, которые содержатся в коробчатом магазине в форме барабана.

Во Вьетнаме спецназ США использовал РКД со срезанными стволами в качестве индивидуального ближнего оружия, потому что они были намного легче американских М60, коробчатый магазин менее подвержен заеданию и имел впечатляющую скорострельность. По этим и другим причинам РКД сейчас широко используются украинскими силами для расчистки траншей.

Крупнокалиберный пулемет КМ М1910

Это оружие ВСУ активно использовали во время битвы за Бахмут на востоке Украины, которая шла в течение десяти месяцев с июля 2022 года по май 2023 года.

Журналисты и милблогеры были шокированы, увидев, как защитники Бахмута используют оружие, которое впервые появилось более 140 лет назад - крупнокалиберный пулемет КМ (Пулемет Максима) М1910 с ленточным питанием.

КМ M1910 - это российская версия британского пулемета Maxim, который впервые появился в 1880-х годах. Эта версия поступила на вооружение в 1910 году и применялась во время гражданской войны в России и обеих мировых войн. Использование украинскими силами делает его, несомненно, самым старым пулеметом в мире.

КM M1910 - это оружие с ременным питанием и водяным охлаждением под патрон 7,62×54 мм. Советский Союз признал его устаревшим в середине 1950-х годов, чтобы заменить его более совершенным, более легким оружием. В то время концепция окопной войны считалась полностью устаревшей.

Война в Украине доказала, что это не так, и это также вдохнуло свежую жизнь в пулемет. Военные аналитики говорят, что КМ M1910 - это «лучший пулемет непрерывного огня», и «лучше всего, что... их тысячи в запасе в первозданном состоянии». Автор статьи проверял КM1910 и РКД в их оригинальном консерванте на секретном украинском хранилище 20 лет назад.

При использовании на оборонительных позициях вес оружия и его системы водяного охлаждения не является тем недостатком, который был бы в наступательных действиях. В репортаже BBC из Бахмута в марте 2023 года цитировались слова украинских защитников, которые сказали, что это оружие «может стрелять буквально целый день». Другой солдат добавил, что «оно работает только тогда, когда происходит массовая атака».

«Мы используем его каждую неделю», - сказал он.

Несмотря на впечатляющую огневую мощь, он имеет недостатки: нужно стрелять из полуфиксированного положения, а для его обслуживания нужна бригада из двух человек и водоснабжение.

Несомненно, на складах Украины скрывается другое оружие и материальные средства, которые дополнят и сохранят свои позиции наряду с современными системами вооружения, которые могут предоставить союзники Киева. Сейчас украинцы оказались более искусными в использовании оружия прошлых эпох, чем Россия.

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