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Российские оккупанты не забирают тела погибших, чтобы не портить статистику

  • 30.07.2024, 11:31
Российские оккупанты не забирают тела погибших, чтобы не портить статистику

Пропагандисты бьют тревогу.

Z-пропагандист Юрий Котенок заявил, что «на одном из статичных направлений» командование не забирает тела погибших российских солдат, чтобы снижать статистику потерь

«Пока лежат «бесхозные», числятся как живые или пропавшие без вести. Вытаскивать дают частями, дозированно, чтобы статистика не росла. К сожалению, не выдумки, а реальность», — написал Котенок.

Отметим, что по статистике от Генштаба ВСУ российские оккупанты потеряли 577 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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