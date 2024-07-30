Мадуро обвинил Илона Маска в подготовке вторжения в Венесуэлу 4 30.07.2024, 13:13

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Диктатор начал выдумывать теории заговоров из-за массовых протестов.

Лидеры оппозиции в Венесуэле объявили, что на прошедших в воскресенье выборах их кандидат набрал в 2,3 раза больше голосов, чем нынешний президент Николас Мадуро, которого вчера Национальная избирательная комиссия (NIS) назвала победителем. Они призвали сограждан выйти на массовую акцию протеста.

Сам Мадуро и его высокопоставленные чиновники начали выдумывать теории заговоров, участники которых якобы хотят лишить их законной власти.

Кандидат от «Единой платформы» Эдмундо Гонсалес и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, вместо которой он избирался, так как власти запретили ей участвовать в кампании, объявили, что у них есть доказательства фальсификации и документы с настоящими результатами. К вечеру понедельника они получили счетные листы с итогами голосования по 73% избирательных участков. Из них видно, что Гонсалеса поддержали 6,2 млн человек, а Мадуро – 2,7 млн, сообщают Financial Times и другие мировые СМИ.

Между тем, NIS объявила, что Мадуро набрал 51,2% голосов, а Гонсалес – 44,2% после учета 80% бюллетеней, и сразу же назвала действующего президента победителем. Это произошло с задержкой в шесть часов после закрытия избирательных участков. С тех пор официальные данные не обновлялись.

Председатель NIS Элвис Аморосо объяснил задержку кибератакой на систему электронной передачи голосов, назвав действия хакеров «террористическими актами», а объявленные результаты – «убедительными и неопровержимыми».

Тысячи людей вышли на протестные акции в разных городах Венесуэлы в понедельник. В Каракасе полиция применила против них слезоточивый газ. Гонсалес и Мачадо призвали людей, в том числе семьи с детьми, выйти на мирную акцию во вторник в 11 часов, чтобы отпраздновать победу. «Я говорю с вами со спокойствием истины, – заявил Гонсалес сторонникам. – У нас на руках счетные листы, которые демонстрируют нашу категорическую и математически неопровержимую победу». Мачадо призвала вооруженные силы вмешаться и «обеспечить уважение народного суверенитета, выраженного в ходе голосования», отметив, что им «пришло время встать на правильную сторону истории». До сих пор армия была на стороне Мадуро.

Мадуро, который уже начал праздновать «переизбрание», обвинил Мачадо в организации международного заговора, назвав ее действия попыткой переворота. К заговору он также приплел Илона Маска. «Виртуальная реальность контролируется заклятым врагом, знаменитым Илоном Маском, который хочет прилететь со своими ракетами, чтобы вторгнуться в Венесуэлу. Мы знаем, что за всем этим стоите вы, с вашими деньгами и спутниками», – заявил он.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сделал более приземленное заявление. Он назвал Мачадо подозреваемой в заговоре с целью сорвать выборы путем организации кибератаки на избирательную систему вместе с двумя другими лидерами оппозиции, живущими за рубежом. Хотя прокурор не объявил о выдаче ордера на ее арест, это легко может произойти. В последние месяцы было арестовано более сотни помощников и соратников Мачадо и Гонсалеса, отмечает Bloomberg.

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