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Войска РФ не смогли зайти в Торецк

  • 30.07.2024, 14:15
Войска РФ не смогли зайти в Торецк

Бои идут на подступах к городу.

Вооруженные силы Российской Федерации не вошли в Торецк Донецкой области. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

«Торецк. По состоянию на сейчас, россиян в городе нет. Поэтому по состоянию на 12:00 этого дня информация о заходе россиян в Торецк не соответствует действительности», — сказал Андрей Коваленко.

Он отметил, что ранее в Торецк пытались зайти вражеские ДРГ.

Офицер ВСУ с позывным «Алекс» отметил, что есть единичные случаи проскакивания врага на подступах к городу, но они неудачные.

«Ребята не дадут соврать, ситуация на последних улицах Северного (крайнего пригорода перед Торецком) сложная и фактически там уже … (россияне — ред.), что не является секретом даже по карте DeepState», — сказал «Алекс».

По его словам, что серая зона на подступах к городу расширилась, а оккупанты пытаются одиночными группами проскакивать. Поэтому фактически бои продолжаются на границе города — даже за полсотни метров в его пределах, пояснил военный. Он добавил, что говорил о боевых столкновениях из-за расширения серой зоны.

Украинский военнослужащий в своем Telegram-канале «Бахмутский Демон» сообщил, что разговаривал со своим другом, который является оператором БПЛА, в районе Торецка, тот заметил, что враг не заходил в город.

«Но сколько еще продержим окрестности я хз», — подчеркнул он.

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