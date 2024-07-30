Войска РФ не смогли зайти в Торецк
- 30.07.2024, 14:15
Бои идут на подступах к городу.
Вооруженные силы Российской Федерации не вошли в Торецк Донецкой области. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
«Торецк. По состоянию на сейчас, россиян в городе нет. Поэтому по состоянию на 12:00 этого дня информация о заходе россиян в Торецк не соответствует действительности», — сказал Андрей Коваленко.
Он отметил, что ранее в Торецк пытались зайти вражеские ДРГ.
Офицер ВСУ с позывным «Алекс» отметил, что есть единичные случаи проскакивания врага на подступах к городу, но они неудачные.
«Ребята не дадут соврать, ситуация на последних улицах Северного (крайнего пригорода перед Торецком) сложная и фактически там уже … (россияне — ред.), что не является секретом даже по карте DeepState», — сказал «Алекс».
По его словам, что серая зона на подступах к городу расширилась, а оккупанты пытаются одиночными группами проскакивать. Поэтому фактически бои продолжаются на границе города — даже за полсотни метров в его пределах, пояснил военный. Он добавил, что говорил о боевых столкновениях из-за расширения серой зоны.
Украинский военнослужащий в своем Telegram-канале «Бахмутский Демон» сообщил, что разговаривал со своим другом, который является оператором БПЛА, в районе Торецка, тот заметил, что враг не заходил в город.
«Но сколько еще продержим окрестности я хз», — подчеркнул он.