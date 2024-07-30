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В России при загадочных обстоятельствах погиб еще один топ-менеджер

  • 30.07.2024, 17:03
  • 2,446
В России при загадочных обстоятельствах погиб еще один топ-менеджер
Георгий Чибисов
@gchibisov

Его тело обнаружили в реке.

В России топ-менеджер Московской биржи Георгий Чибисов погиб во время прогулки на яхте. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza во вторник, 30 июля.

Как отмечает Telegram-канал, 44-летний мужчина был директором по медиа и рекламе биржи. Он исчез вечером 27 июля. Его родные сообщили, что Чибисов поехал гулять на катере, успел написать своей жене и исчез.

По словам людей, которые были с Чибисовым на яхте, тот вышел на палубу, после чего оказался в воде. Его якобы сначала пытались разыскать самостоятельно, после чего вызвали спасателей.

Baza со ссылкой на источники пишет, что тело российского топ-менеджера обнаружили в реке 28 июля. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

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