В России при загадочных обстоятельствах погиб еще один топ-менеджер
- 30.07.2024, 17:03
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Его тело обнаружили в реке.
В России топ-менеджер Московской биржи Георгий Чибисов погиб во время прогулки на яхте. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza во вторник, 30 июля.
Как отмечает Telegram-канал, 44-летний мужчина был директором по медиа и рекламе биржи. Он исчез вечером 27 июля. Его родные сообщили, что Чибисов поехал гулять на катере, успел написать своей жене и исчез.
По словам людей, которые были с Чибисовым на яхте, тот вышел на палубу, после чего оказался в воде. Его якобы сначала пытались разыскать самостоятельно, после чего вызвали спасателей.
Baza со ссылкой на источники пишет, что тело российского топ-менеджера обнаружили в реке 28 июля. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.