Украинские десантники уничтожили российский танк-сарай в Донецкой области

Украинские десантники уничтожили российский танк-сарай в Донецкой области1
- 30.07.2024, 18:43
Видеофакт.
Украинские десантники из 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередного штурма украинских позиций, воины обезвредили три танка и две боевые машины пехоты противника. Благодаря точному огню операторов противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов, вражеская бронетехника была полностью уничтожена.