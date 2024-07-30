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Украинские десантники уничтожили российский танк-сарай в Донецкой области

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  • 30.07.2024, 18:43
Украинские десантники уничтожили российский танк-сарай в Донецкой области

Видеофакт.

Украинские десантники из 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередного штурма украинских позиций, воины обезвредили три танка и две боевые машины пехоты противника. Благодаря точному огню операторов противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов, вражеская бронетехника была полностью уничтожена.

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