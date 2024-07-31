У зама Шойгу во время обыска нашли странные картины 15 31.07.2024, 12:21

7,154

У бывшего замглавы Минобороны РФ специфические вкусы в живописи.

Во время обыска у бывшего замглавы минобороны РФ Дмитрия Булгакова по делу о коррупции нашли очень специфическую коллекцию живописи, пишет New Voice.

На всех картинах изображен сам генерал, на некоторых из них он представлен еще и в различных исторических образах.

При этом, помимо самого Булгакова, там присутствует и его теперь уже бывший начальник Сергей Шойгу, а также другие военные чиновники, в том числе глава генштаба РФ Валерий Герасимов.

Интересно также, что, если на одних полотнах они изображены царскими офицерами, то на других уже расстреливавшими их большевиками.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com