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У зама Шойгу во время обыска нашли странные картины

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  • 31.07.2024, 12:21
  • 7,154
У зама Шойгу во время обыска нашли странные картины

У бывшего замглавы Минобороны РФ специфические вкусы в живописи.

Во время обыска у бывшего замглавы минобороны РФ Дмитрия Булгакова по делу о коррупции нашли очень специфическую коллекцию живописи, пишет New Voice.

На всех картинах изображен сам генерал, на некоторых из них он представлен еще и в различных исторических образах.

При этом, помимо самого Булгакова, там присутствует и его теперь уже бывший начальник Сергей Шойгу, а также другие военные чиновники, в том числе глава генштаба РФ Валерий Герасимов.

Интересно также, что, если на одних полотнах они изображены царскими офицерами, то на других уже расстреливавшими их большевиками.

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