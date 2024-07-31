У зама Шойгу во время обыска нашли странные картины

У зама Шойгу во время обыска нашли странные картины15
- 31.07.2024, 12:21
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У бывшего замглавы Минобороны РФ специфические вкусы в живописи.
Во время обыска у бывшего замглавы минобороны РФ Дмитрия Булгакова по делу о коррупции нашли очень специфическую коллекцию живописи, пишет New Voice.
На всех картинах изображен сам генерал, на некоторых из них он представлен еще и в различных исторических образах.
При этом, помимо самого Булгакова, там присутствует и его теперь уже бывший начальник Сергей Шойгу, а также другие военные чиновники, в том числе глава генштаба РФ Валерий Герасимов.
Интересно также, что, если на одних полотнах они изображены царскими офицерами, то на других уже расстреливавшими их большевиками.