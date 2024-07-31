В российском плену умер «азовец»3
- 31.07.2024, 14:02
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Он защищал Мариуполь.
В СИЗО-5 Ростова-на-Дону умер военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в полку «Азов». Об этом сообщили во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, рассматривающего дело Ищенко и еще 23 «азовцев», сообщает «Медиазона».
Издание отмечает, что СИЗО не успело предоставить суду документы, подтверждающие смерть мужчины. Точная дата и причина смерти пока тоже неизвестны.
На заседании 31 июля суд закончил исследование доказательств по делу, но к прениям не перешел, чтобы дождаться из изолятора документов о гибели Ищенко. Прения должны состояться 7 августа.
Александру Ищенко было 55 лет, он был женат. Весной 2022 года в Мариуполе он попал в российский плен, а затем стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами.