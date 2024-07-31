США впервые с февраля нанесли авиаудары по Ираку
- 31.07.2024, 14:18
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Поражены позиции боевиков.
США впервые с февраля нанесли удар по Ираку и назвали это «самообороной», на фоне роста напряженности в регионе после израильского авиаудара по Бейруту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова американских официальных лиц, говоривших на условиях анонимности.
Журналисты рассказали, что иракская полиция и медики сообщили, что в результате удара по базе к югу от Багдада, которая используется Силами народной мобилизации Ирака, якобы были убиты четыре члена группировки, в состав которой входят несколько связанных с Ираном вооруженных ополченцев.
Собеседники агентства акцентировали, что США нанесли авиаудар по Мусайибу, но не предоставили более подробной информации.