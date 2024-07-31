США впервые с февраля нанесли авиаудары по Ираку 31.07.2024, 14:18

1,438

Поражены позиции боевиков.

США впервые с февраля нанесли удар по Ираку и назвали это «самообороной», на фоне роста напряженности в регионе после израильского авиаудара по Бейруту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова американских официальных лиц, говоривших на условиях анонимности.

Журналисты рассказали, что иракская полиция и медики сообщили, что в результате удара по базе к югу от Багдада, которая используется Силами народной мобилизации Ирака, якобы были убиты четыре члена группировки, в состав которой входят несколько связанных с Ираном вооруженных ополченцев.

Собеседники агентства акцентировали, что США нанесли авиаудар по Мусайибу, но не предоставили более подробной информации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com