Изменился до неузнаваемости: презентован новый Audi A6 2025 1 31.07.2024, 14:43

Audi A6 впервые стал электромобилем.

В Германии представили новый Audi A6 2025. Модель Е-класса кардинально изменилась и стала электрокаром. О новинке рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Электромобиль Audi A6 e-tron (так теперь называется модель) довольно существенно изменился внешне и стал похож на новый Audi A5. Его силуэт стал более стремительным — с аркообразной крышей, высокой оконной линией и заостренной задней частью. Это улучшило аэродинамику: коэффициент сопротивления снижен до 0,21.

Вместо решетки радиатора установлена пластиковая заглушка, с которой сочетаются тоненькие матричные фары. В фонарях установлена OLED-оптика.

На выбор предлагают лифтбек Audi A6 e-tron Sportback и универсал Avant. В основе электрокара лежит новая электрическая платформа РРЕ. Это значит, что он является близким родственником Audi Q6 e-tron и нового Porsche Macan.

Интерьер Audi A6 e-tron стал более современным. На передней панели теперь может быть установлено сразу три дисплея: виртуальный щиток приборов, 14,5-дюймовый центральный тачскрин и отдельный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира.

Мультимедийную систему ММИ дополнили помощником CharGPT. Среди опций есть панорамная крыша с изменяемой тонировкой, проекция на лобовое стекло, парковочный автопилот, система полуавтономного движения, пневмоподвеска и 830-ваттная акустика Bang & Olufsen с 20 динамиками.

Все модификации оснащены батареей на 100 кВт∙ч. Запас хода Audi A6 e-tron достигает 756 км, а S6 e-tron — 675 км.

800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку мощностью 270 кВт. В таком режиме пополнить заряд батареи на 80% можно за 21 минуту, а добавить 310 км запаса хода — за 10 минут.

Продажи электрокара стартуют с сентября. Цена Audi A6 e-tron составляет 75 600 евро, а S6 e-tron — 99 500 евро. Первое время модель предыдущего поколения с двигателями внутреннего сгорания будет выпускаться параллельно с преемником.

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