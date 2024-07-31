В Минске за коррупцию будут судить топ-менеджеров из «Минскэнерго» и «Белэнергостроя» 1 31.07.2024, 16:16

Им может грозить до 20 лет.

Как минимум двух должностных лиц предприятий энергетической сферы будут судить в Минске за получение взяток. Под суд попали бывшие топ-менеджеры «Минскэнерго» и «Белэнерготеплосетьстроя», отмечает «Зеркало».

В уголовном деле три фигуранта: Роман Савин, Дмитрий Шикуло и Максим Ерохин. Им предъявлено обвинение по трем пунктам:

- получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере (ч. 2 ст. 430 УК);

- получение взятки лицом, ранее судимым за коррупцию, либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 430 УК);

- принятие или предоставление незаконного вознаграждения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 433 УК).

Первые два пункта распространяются на должностных лиц, третий — на работников госорганизаций, не являющихся должностными лицами. Поэтому, скорее всего, этот пункт обвинения (по нему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы) предъявлен Ерохину: нам не удалось найти никакой информации об этом человеке, и похоже, высоких должностей он не занимал.

А вот другие два фигуранта — как раз наоборот.

Роман Савин был директором «Белэнерготеплосетьстроя» — это филиал РУП «Белэнергострой». Столичное предприятие занимается монтажом новых и реконструкцией существующих тепловых магистралей. Савин возглавлял его много лет. Но в мае 2023 года на его место назначили другого человека — Дмитрия Верютина. Работники предприятия, похоже, были не в курсе причин увольнения.

«А что с прежним руководителем? Столько лет…» — написал один из подписчиков паблика предприятия в комментариях под новостью о назначении Верютина. К слову, уже через семь месяцев последнего сменили на Артура Бельского.

Второй известный фигурант, Дмитрий Шикуло, работал на руководящей должности в РУП «Минскэнерго» как минимум в 2019–2022 годах. В это время он был начальником управления капитального строительства на предприятии. Более того, еще в сентябре 2022 года он упоминался в газете «Энергетика Беларуси» не только как глава управления, но вместе с тем и как исполняющий обязанности заместителя гендиректора РУП «Минскэнерго» по капитальному строительству.

Сведений о Шикуло до 2019 и после 2022 года нет. Когда именно его сняли с должности и задержали по уголовному делу, выяснить не удалось.

Если предположить, что увольнение Савина в мае 2023-го было связано с уголовным делом, то возможно, что и остальные фигуранты были задержаны примерно в то же время. Однако конкретной информации об этом не нашлось.

Неясно также, какое именно обвинение предъявлено Савину и Шикуло. Если оба проходят по ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК, то им грозит от 5 до 20 лет лишения свободы.

Процесс над экс-руководителями начнется 1 августа в суде Ленинского района Минска.

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