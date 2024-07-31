В Сеть слили фото муляжей iPhone 16 всех цветов
- 31.07.2024, 20:28
Apple должна представить серию новых iPhone в сентябре.
В сети оказались фотографии муляжей будущих iPhone 16 в пяти разных цветах. Фотографию опубликовал инсайдер Сонни Диксон у себя в X.
Фото подтверждает новое вертикальное расположение камер и глянцевое покрытие задней панели. Также заметна кнопка питания и новая кнопка Action на правой стороне устройства.
По слухам, у iPhone 16 будет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и ограниченной частотой обновления 60 Гц. Ожидается, что у него будут тонкие рамки. Apple должна представить серию iPhone 16 в сентябре.