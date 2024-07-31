В Сеть слили фото муляжей iPhone 16 всех цветов 31.07.2024, 20:28

Apple должна представить серию новых iPhone в сентябре.

В сети оказались фотографии муляжей будущих iPhone 16 в пяти разных цветах. Фотографию опубликовал инсайдер Сонни Диксон у себя в X.

Фото подтверждает новое вертикальное расположение камер и глянцевое покрытие задней панели. Также заметна кнопка питания и новая кнопка Action на правой стороне устройства.

По слухам, у iPhone 16 будет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и ограниченной частотой обновления 60 Гц. Ожидается, что у него будут тонкие рамки. Apple должна представить серию iPhone 16 в сентябре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com