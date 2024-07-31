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В Сеть слили фото муляжей iPhone 16 всех цветов

  • 31.07.2024, 20:28
В Сеть слили фото муляжей iPhone 16 всех цветов

Apple должна представить серию новых iPhone в сентябре.

В сети оказались фотографии муляжей будущих iPhone 16 в пяти разных цветах. Фотографию опубликовал инсайдер Сонни Диксон у себя в X.

Фото подтверждает новое вертикальное расположение камер и глянцевое покрытие задней панели. Также заметна кнопка питания и новая кнопка Action на правой стороне устройства.

По слухам, у iPhone 16 будет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и ограниченной частотой обновления 60 Гц. Ожидается, что у него будут тонкие рамки. Apple должна представить серию iPhone 16 в сентябре.

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