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Букеровская премия: какие книги вошли в лонг-лист в этом году

  • 31.07.2024, 22:40
Букеровская премия: какие книги вошли в лонг-лист в этом году

Список.

Букеровская премия огласила лонг-лист изданий, которые претендуют на получение награды в этом году. В него вошли 13 произведений или «букеровская дюжина», сообщается на сайте Букера.

Судьи выбирали эти книги из списка из 156 произведений, которые были написаны автором любой национальности на английском языке. В шорт-лист премии войдет шесть книг, которые огласят 16 сентября, а победитель этого года станет известен 12 ноября.

Какие книги вошли в лонг-лист Букеровской премии

Томми Орандж, Wandering Stars («Путешествующие звезды»);

Колин Барретт, Wild Houses («Дикие дома»);

Энн Майклз, Held («В плену»);

Рейчел Кушнер, Creation Lake («Озеро сотворения»);

Клэр Мессуд, This Strange Eventful History («Эта странная, наполненная событиями, история»);

Ричард Пауэрс, Playground («Детская площадка»);

Сара Перри, Enlightenment («Просветление»);

Саманта Гарви, Orbital («Орбитальный»);

Персиваль Эверетт, James («Джеймс»);

Яэль ван дер Вуден, The Safekeep («Хранилище»);

Хишам Матар, My Friends («Мои друзья»);

Шарлотта Вуд, Stone Yard Devotional («Служба каменного подворья»);

Рита Буллвинкель, Headshot («Выстрел в голову»).

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