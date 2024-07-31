Букеровская премия: какие книги вошли в лонг-лист в этом году
- 31.07.2024, 22:40
Список.
Букеровская премия огласила лонг-лист изданий, которые претендуют на получение награды в этом году. В него вошли 13 произведений или «букеровская дюжина», сообщается на сайте Букера.
Судьи выбирали эти книги из списка из 156 произведений, которые были написаны автором любой национальности на английском языке. В шорт-лист премии войдет шесть книг, которые огласят 16 сентября, а победитель этого года станет известен 12 ноября.
Какие книги вошли в лонг-лист Букеровской премии
Томми Орандж, Wandering Stars («Путешествующие звезды»);
Колин Барретт, Wild Houses («Дикие дома»);
Энн Майклз, Held («В плену»);
Рейчел Кушнер, Creation Lake («Озеро сотворения»);
Клэр Мессуд, This Strange Eventful History («Эта странная, наполненная событиями, история»);
Ричард Пауэрс, Playground («Детская площадка»);
Сара Перри, Enlightenment («Просветление»);
Саманта Гарви, Orbital («Орбитальный»);
Персиваль Эверетт, James («Джеймс»);
Яэль ван дер Вуден, The Safekeep («Хранилище»);
Хишам Матар, My Friends («Мои друзья»);
Шарлотта Вуд, Stone Yard Devotional («Служба каменного подворья»);
Рита Буллвинкель, Headshot («Выстрел в голову»).