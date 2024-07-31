Президент Германии встретился с ветеранами Варшавского восстания 31.07.2024, 23:34

Франк-Вальтер Штайнмайер

Встреча состоялась в Мемориальной палате на Вольском кладбище.

Накануне 80-й годовщины Варшавского восстания президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с делегацией повстанцев.

Встреча состоялась в Мемориальной палате Варшавского восстания на Вольском кладбище в Варшаве. После этого делегация президента вместе с повстанцами возложила цветы и зажгла свечи у памятника Матери.

«Это была непринужденная беседа. Президент задавал вопросы о военном периоде, о восстании, спрашивал об отношении немцев», - рассказал «Польскому Радио» Лешек Жуковский по прозвищу «Антек», солдат Серых полков и участник Варшавского восстания. По его словам, «это показательный жест».

«То, что президент страны, у которой за плечами что-то подобное в истории, приезжает в канун первого августа – я рассматриваю как очень положительный жест с его стороны. То, что президент этой страны приехал накануне начала Восстания – определенно положительный жест», - сказал участник Варшавского восстания.

Встреча Франка-Вальтера Штайнмайера с ветеранами Варшавского восстания длилась около часа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com