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Президент Германии встретился с ветеранами Варшавского восстания

  • 31.07.2024, 23:34
Президент Германии встретился с ветеранами Варшавского восстания
Франк-Вальтер Штайнмайер

Встреча состоялась в Мемориальной палате на Вольском кладбище.

Накануне 80-й годовщины Варшавского восстания президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с делегацией повстанцев.

Встреча состоялась в Мемориальной палате Варшавского восстания на Вольском кладбище в Варшаве. После этого делегация президента вместе с повстанцами возложила цветы и зажгла свечи у памятника Матери.

«Это была непринужденная беседа. Президент задавал вопросы о военном периоде, о восстании, спрашивал об отношении немцев», - рассказал «Польскому Радио» Лешек Жуковский по прозвищу «Антек», солдат Серых полков и участник Варшавского восстания. По его словам, «это показательный жест».

«То, что президент страны, у которой за плечами что-то подобное в истории, приезжает в канун первого августа – я рассматриваю как очень положительный жест с его стороны. То, что президент этой страны приехал накануне начала Восстания – определенно положительный жест», - сказал участник Варшавского восстания.

Встреча Франка-Вальтера Штайнмайера с ветеранами Варшавского восстания длилась около часа.

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