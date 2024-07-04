Пикап Tesla Cybertruck превратили в оригинальный автодом

Пикап Tesla Cybertruck превратили в оригинальный автодом3
- 4.07.2024, 9:03
- 1,396
Всего за 1500 долларов.
Электромобиль Tesla Cybertruck получил необычный аксессуар. Специальный комплект позволяет быстро превратить пикап в дом на колесах. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Набор для переделки Tesla Cybertruck в автодом создал мериканский стартап Cybertruck Co. В кузов пикапа устанавливают специальный модуль, изготовленный из алюминия и композитных материалов.
Модуль имеет окна по бокам, а на его крыше поднимается тент для увеличения внутреннего пространства. Вся конструкция весит 136 кг и достаточно легко монтируется и снимается.
На пол кузова Tesla Cybertruck стелется матрас длиной 2235 мм, шириной 1219 мм и толщиной 76 мм. Весь комплект оценили в 1500 долларов и начнут продавать с конца июля.
Дом на колесах Tesla Cybertruck совершит автопробег по США. Демонстрационное авто оснастили дополнительной оптикой на крыше (она стоит 3500 долларов). Позже в качестве опции предложат открывающиеся окна, а также солнечные батареи на крышу.