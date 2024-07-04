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«Такого не было за все время независимости Беларуси»

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  • 4.07.2024, 11:01
  • 4,332
«Такого не было за все время независимости Беларуси»

Апофеоз коррупции в витебском строительстве.

За последнее время в шести крупнейших предприятиях Витебской области, занимающихся строительством, были возбуждены дела о хищениях и злоупотреблениях.

Возглавляет список витебский домостроительный комбинат. На коррупции «погорел» его генеральный директор, руководивший организацией 10 лет Антон Дубовиков. По совместительству он был «депутатом» Витебского горсовета прошлого созыва и человеком года Витебщины-2015.

В когорту погоревших на коррупции стройорганизаций входят «Витебскобсельстрой», «Зеленстрой», «Мехколона 43», «Жилстрой», «Стройтрест 9».

«Такой всплеск крэпкохозяйственной «активности» связан с подготовкой региона к «Форуму регионов» и распиле средств, выделенных на эти цели. Во всех организациях в преступлениях замешаны топ-менеджеры. За все время независимости Беларуси не было такого «букета» коррупционных дел в одной отрасли отдельного региона», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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