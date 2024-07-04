Bild: Россия пытается прорваться под Покровском, но ситуация там уникальная
- 4.07.2024, 11:23
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У оккупантов практически закончилась бронетехника.
Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ под Покровском в Донецкой области.
Как сообщает Bild со ссылкой на пресс-офицера 47 отдельной механизированной бригады «Магура» Анастасию Блищик, российские войска ведут наступление в районе города Покровск. ВС РФ преимущественно полагаются на атаки пехоты при поддержке беспилотников.
«Тот факт, что мы уже месяц не видим на поле боя бронетехники, по меньшей мере уникальный, поскольку у них (россиян - ред.) закончилось это оружие», - сообщила Блищик.
По ее словам, украинские беспилотники хорошо зарекомендовали себя в борьбе с российской техникой, поэтому сейчас ВС РФ пытается прорвать оборону с помощью пехотных подразделений. Информацию о наступлении россиян под Покровском подтверждает также Генштаб ВСУ.