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Bild: Россия пытается прорваться под Покровском, но ситуация там уникальная

  • 4.07.2024, 11:23
  • 2,398
Bild: Россия пытается прорваться под Покровском, но ситуация там уникальная

У оккупантов практически закончилась бронетехника.

Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ под Покровском в Донецкой области.

Как сообщает Bild со ссылкой на пресс-офицера 47 отдельной механизированной бригады «Магура» Анастасию Блищик, российские войска ведут наступление в районе города Покровск. ВС РФ преимущественно полагаются на атаки пехоты при поддержке беспилотников.

«Тот факт, что мы уже месяц не видим на поле боя бронетехники, по меньшей мере уникальный, поскольку у них (россиян - ред.) закончилось это оружие», - сообщила Блищик.

По ее словам, украинские беспилотники хорошо зарекомендовали себя в борьбе с российской техникой, поэтому сейчас ВС РФ пытается прорвать оборону с помощью пехотных подразделений. Информацию о наступлении россиян под Покровском подтверждает также Генштаб ВСУ.

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