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Российский ЗРК С-60 взорвался прямо в момент выстрела

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  • 4.07.2024, 12:46
  • 5,902
Российский ЗРК С-60 взорвался прямо в момент выстрела

Снаряд застрял в стволе.

Расчет вражеского ЗРК С-60 самоликвидировался в результате взрыва снаряда в стволе пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва и самоуничтожения экипажа российского ЗРК опубликован в соцсетях.

«Российский расчет С-60 спекся в результате подрыва снаряда в стволе пушки», - отмечает в комментарии автор публикации.

С-60 - советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм (разработаны в середине 1940-х годов), широко распространенный в мире.

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