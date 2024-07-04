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ВСУ вернули под свой контроль важную позицию на фронте

  • 4.07.2024, 15:43
ВСУ вернули под свой контроль важную позицию на фронте

Группа украинских штурмовиков забросала россиян гранатами.

Штурмовики 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» отбили и вернули под свой контроль ранее захваченную позицию вблизи Клещеевки. Видео со штурмом опубликовали на официальном ютуб-канале бригады. Противнику удалось захватить позицию благодаря использованию дронов-камикадзе и сбросам боеприпасов с газами, пишет dialog.ua.

Геолокацию позиции не отмечают, но говорят, что она имела важное значение для рубежа обороны бригады.

«Воевать и удерживать позиции за селом Клещеевка под Бахмутом стало тяжело! Воины 93-й бригады «Холодный Яр» вгрызаются в позиции зубами, а их выбивают FPV и травят газами. Из-за значительно большей силы противника одна из важных позиций «холоднояровцев» была утрачена. В этом видео штурмовики 93-й возвращают ее обратно», — рассказали детали об этом бое в пресс-службе.

Штурм совершала в начале суток группа бойцов, вооруженных пехотным оружием и штурмовыми гранатами.

«На восходе солнца группа штурмовиков выбивает русских оккупантов стрелковым оружием и забрасывает их гранатами. Воины поделились видео с экшен-камер», — кратко резюмировали бой в 93-й бригаде.

Задача была успешно выполнена, и позиция была возвращена обратно с ликвидацией во время боя личного состава противника.

Оккупанты после потери контроля над Клещеевкой, а точнее, над развалинами села, кое-где оставшимися на ее месте, не раз пытались вернуть контроль над локацией.

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