Силовики разгромили самое популярное у россиян белорусское казино 4.07.2024, 19:20

Оно находится в 500 метрах от въезда в Беларусь из РФ.

На прошлой неделе произошел погром в М1 — популярном казино в Дубровенском районе, которое находится в 500 метрах от въезда в Беларусь из России. Свидетели рассказали «Нашай Ніве» о нескольких машинах спецназа и десятках задержанных по экономической уголовной статье.

Сейчас дозвониться до «М1» невозможно — по указанному на сайте номеру никто не снимает.

В результате погрома было задержано начальство, а также сотрудники казино — всего несколько десятков. Гостей из России отпустили.

На прошлой неделе появлялась информация о подобном погроме в казино «Опера» в минской гостинице «Пекин».

Как говорят собеседники «Нашай Нівы», дела «Оперы» и М1 связаны. И тех, и других обвиняют в сокрытии части выручки.

«Как это у нас обычно бывает: что-то поняли на примере одних — и пошли кошмарить всех остальных по шаблону. Хотя сами работники казино думают, что на них был донос», — говорит наш собеседник.

Также понемногу становится известно об обысках и арестах в других организациях, занимающихся азартными играми. Общее количество временно задержанных может достигать ста человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com