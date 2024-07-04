Залужный отправился в Великобританию 1 4.07.2024, 19:37

Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ вскоре приступит к исполнению полномочий посла Украины.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 июля выехал в Великобританию и вскоре приступит к исполнению полномочий посла Украины. Об этом 4 июля написал «Главком» со ссылкой на источники в окружении генерала.

«Залужный попросил, чтобы около двух недель по приезду об этом факте посольство не сообщало», – цитирует «Главком» своего собеседника.

По данным источников, после своей отставки Залужный ни разу не приезжал в Великобританию. С марта, по данным издания, он обучался в Дипломатической академии.

Обучение в Дипакадемии является обычной практикой подготовки к работе послом, пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. «Мои коллеги, которые становились послами, проходили определенное обучение в Дипакадемии. Например, язык подтянуть надо, базовые вещи, связанные с дипслужбой, диппротоколом, дипэтикетом», – отметил он.

По словам Мережко, британские политики с нетерпением ждали нового посла.

Бывший посол в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также подчеркнул, что послу «по меньшей мере нужно понять административные вещи: финансы, люди, помещения». Однако, отметил он, обычно вся эта подготовительная работа проходит до обнародования президентского указа о назначении посла.

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