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Путин снова заговорил о единой валюте Беларуси и РФ

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  • 4.07.2024, 20:15
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Путин снова заговорил о единой валюте Беларуси и РФ

Также диктатор РФ анонсировал создание единого «парламента».

Диктатор РФ Владимир Путин считает, что введение единой валюты в перспективе вполне возможно. Об этом российский правитель сказал на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане.

По мнению Путина, сперва необходимо решать вопросы экономического характера.

«Мы просто решили, и президент Беларуси считает, я поддерживаю его, что на первом этапе нужно решать прежде всего вопросы не политического, а экономического характера. Нужно создать базу для дальнейшего сближения и на политическом треке», – сказал российский диктатор.

Он отметил, что в будущем возможно и создание единого парламента в «союзном государстве».

«У нас работают межпарламентские структуры, межправительственные. Нужно ли сейчас переходить, как было первоначально заявлено, к единому парламенту? Ну, это вопрос времени», – подчеркнул Путин.

Правитель РФ обратил внимание, что Беларусь и Россия уже сделали серьезные шаги в экономическом сближении, в частности, в сферах налогового и таможенного регулирования.

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