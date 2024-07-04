Путин снова заговорил о единой валюте Беларуси и РФ

Путин снова заговорил о единой валюте Беларуси и РФ12
- 4.07.2024, 20:15
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Также диктатор РФ анонсировал создание единого «парламента».
Диктатор РФ Владимир Путин считает, что введение единой валюты в перспективе вполне возможно. Об этом российский правитель сказал на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане.
По мнению Путина, сперва необходимо решать вопросы экономического характера.
«Мы просто решили, и президент Беларуси считает, я поддерживаю его, что на первом этапе нужно решать прежде всего вопросы не политического, а экономического характера. Нужно создать базу для дальнейшего сближения и на политическом треке», – сказал российский диктатор.
Он отметил, что в будущем возможно и создание единого парламента в «союзном государстве».
«У нас работают межпарламентские структуры, межправительственные. Нужно ли сейчас переходить, как было первоначально заявлено, к единому парламенту? Ну, это вопрос времени», – подчеркнул Путин.
Правитель РФ обратил внимание, что Беларусь и Россия уже сделали серьезные шаги в экономическом сближении, в частности, в сферах налогового и таможенного регулирования.