Белорусов зазывают на Занзибар 4.07.2024, 20:33

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Как туда добраться и во сколько обойдется отдых.

Беларусский туроператор «АэроБелСервис» открыл новое направление — Занзибар. Об этом сообщает Республиканский союз туроператоров (РСТО).

Вылет из Минска, но со стыковкой в Дубае — оттуда на Занзибар беларусских туристов будет доставлять уже авиакомпания FlyDubai.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей, например, с вылетом в ближайшие две недели, составит:

в трехзвездочном отеле с завтраком — 3492 долларов;

в четырехзвездочном отеле с завтраком — 3908 долларов.

В РСТО отметили, что стоимость такого отдыха сопоставима с предложениями отдыха в Турции.

Занзибар — это архипелаг из 75 островов с одноименным главным островом в Индийском океане в 40—60 км от восточного побережья Африки.

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