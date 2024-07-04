Белорусов зазывают на Занзибар
- 4.07.2024, 20:33
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Как туда добраться и во сколько обойдется отдых.
Беларусский туроператор «АэроБелСервис» открыл новое направление — Занзибар. Об этом сообщает Республиканский союз туроператоров (РСТО).
Вылет из Минска, но со стыковкой в Дубае — оттуда на Занзибар беларусских туристов будет доставлять уже авиакомпания FlyDubai.
Стоимость тура на двоих за 10 ночей, например, с вылетом в ближайшие две недели, составит:
в трехзвездочном отеле с завтраком — 3492 долларов;
в четырехзвездочном отеле с завтраком — 3908 долларов.
В РСТО отметили, что стоимость такого отдыха сопоставима с предложениями отдыха в Турции.
Занзибар — это архипелаг из 75 островов с одноименным главным островом в Индийском океане в 40—60 км от восточного побережья Африки.