ВСУ разбили механизированную группу россиян в Харьковской области 5.07.2024, 8:12

Оккупанты впервые предприняли здесь атаку на бронетехнике.

Армия РФ продолжает бои на территории Харьковщины. А накануне диверсанты пробрались в село Сотницкий Козачок.

Информацию подтвердил представитель Харьковской группы войск Юрий Повх.

По его же словам, враг пытается создать не одну точку напряженности вдоль границы.

Аналитики из ISW решили проанализировать ситуацию на Харьковщине за 4 июля.

Z-каналы пишут о том, что армия РФ взяла под свой контроль населенный пункт и якобы добилась большого прогресса в этом районе.

Однако в ISW не наблюдали визуального подтверждения. Кадры с геолокацией от 4 июля показали, как украинские защитники отбивают механизированную атаку врага численностью до взвода к северу от Харькова.

На сегодняшний день это первая подтвержденная

механизированная атака армии РФ на Харьковщине с 10 мая 2024 года.

Враг пошел в наступление в помощью пяти БМП к западу от Красного в районе Глубокого. ВСУ удалось уничтожить три БМП, а оккупанты бежали с поля боя.

Относительно Волчанска и Агрегатного завода, то дела здесь идут сложно. Кадры с геолокацией показали ряд изменения на этом участке фронта.

На кадрах можно увидеть войска РФ в юго-западной части завода. На деле это означает, что противник взял завод под свой полный контроль.

Идут бои и в центре самого Волчанска, однако пока без каких-либо существенных изменения линии фронта.

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