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ВСУ потопили лодку оккупантов на Херсонщине, сбросив на нее бомбу

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  • 5.07.2024, 11:07
  • 2,564
ВСУ потопили лодку оккупантов на Херсонщине, сбросив на нее бомбу

Российских морпехов отправили на дно возле острова Нестрига.

5 июля стало известно, что на Херсонщине операторам беспилотников удалось выследить и уничтожить вражескую лодку вместе с оккупантами.

Военные 61-й бригады морской пехоты армии РФ находились возле острова Нестрига.

Видео точного попадания возле острова в Херсонской области опубликовал спикер Украинской добровольческой армии Юга Сергей Братчук о своем Telegram-канале.

На записи можно заметить, что от лодки уже исходит густой черный дым, а морпехи находится в воде. В этот момент украинский БПЛА и осуществляет сброс боеприпаса, после чего происходит взрыв и по воде разбрасываются осколки, поражая российских морских пехотинцев.

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