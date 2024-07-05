ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России 5.07.2024, 17:26

Самая дальняя точка — в Орске.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных (ТОП-10 по дальности) поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.

Согласно сообщению в Telegram, с применением украинского оружия по территории РФ системно наносятся десятки глубинных ударов.

«Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит любые дополнительные мнимые «красные линии». Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности по защите Украины и ускорит завершение российско-украинской войны», - говорится в сообщении.

На карте поражений видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная пока точка «прилета» - в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.

«Место запуска и расстояние до объектов указаны условно. СтратКом ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне», - отмечается в сообщении.

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