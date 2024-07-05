закрыть
5 июля 2024, пятница, 17:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России

  • 5.07.2024, 17:26
ВСУ опубликовали карту рекордных по дальности ударов по России

Самая дальняя точка — в Орске.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных (ТОП-10 по дальности) поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.

Согласно сообщению в Telegram, с применением украинского оружия по территории РФ системно наносятся десятки глубинных ударов.

«Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит любые дополнительные мнимые «красные линии». Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности по защите Украины и ускорит завершение российско-украинской войны», - говорится в сообщении.

На карте поражений видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная пока точка «прилета» - в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.

«Место запуска и расстояние до объектов указаны условно. СтратКом ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне», - отмечается в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох