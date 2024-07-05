Литва потребовала вывезти с территории страны зарегистрированные в Беларуси прицепы и полуприцепы

Литва потребовала вывезти с территории страны зарегистрированные в Беларуси прицепы и полуприцепы1
- 5.07.2024, 17:33
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До 10 июля.
Прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в Беларуси, включая те, которые буксируются тягачами из других государств, должны покинуть Литву до 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба литовской таможни.
Это требование является частью новых санкций, введенных Евросоюзом. Обновленный регламент вступил в силу 1 июля. Литовская таможня уведомляет, что все прицепы и полуприцепы, задействованные в экспорте, реэкспорте и транзите товаров, должны выехать с территории ЕС до указанной даты.
Ранее, в конце июня, ЕС уже запретил использование для перевозки грузов на своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси, даже если они буксируются тягачами, зарегистрированными в других странах.