Дроны атаковали нефтебазы в трех районах Краснодарского края РФ 3 6.07.2024, 8:04

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Горят резервуары с топливом «Лукойла».

В ночь с 5 на 6 июля дроны атаковали Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края РФ, в результате чего возникли пожары на двух нефтебазах. Об этом сообщил Оперативный штаб региона.

«Атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло возгорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — возгорание резервуара с топливом», — говорится в сообщении.

В то же время телеграмм-канал Astra обнародовал видео пожара на этой нефтебазе «Лукойла».

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, в Ейске средствами ПВО были также сбиты беспилотники.

«Зафиксированы повреждения башни сотовой связи в результате падения обломков аппаратов», — отметили в штабе.

Там также отметили, что на месте работают оперативные и специальные службы, которые ликвидируют возгорание.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не комментировал эту информацию.

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