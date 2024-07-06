закрыть
6 июля 2024, суббота, 12:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бабушка напугала силовиков Путина словом «ГУР» на Красной площади

  • 6.07.2024, 12:11
Бабушка напугала силовиков Путина словом «ГУР» на Красной площади

Пенсионерку схватили.

Загадочный инцидент произошел 5 июля в сакральном месте российской столицы - на Красной площади.

Там неизвестная пенсионерка нанесла слово «ГУР» баллончиком краски, за что немедленно была арестована.

О происшествии рассказали российские ресурсы, передает Диалог.UA.

ГУР - это аббревиатура, которая расшифровывается как «Главное управление разведки».

Это отдел в украинском Министерстве обороны, который занимается секретными операциями, в том числе ликвидацией врагов Украины за пределами страны.

Пенсионерка нанесла надпись «ГУР» на памятник Лобное место у стен Кремля. Ее мотивы не озвучиваются. Однако российские СМИ утверждают, что россиянка якобы могла стать «жертвой украинских мошенников».

«При себе у старушки телефон с видео содеянного и баллончик с краской», - сообщил российский новостной ресурс Mash.

Женщина была моментально арестована. Ее судьба на данный момент неизвестна.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох