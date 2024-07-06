Бабушка напугала силовиков Путина словом «ГУР» на Красной площади
- 6.07.2024, 12:11
Пенсионерку схватили.
Загадочный инцидент произошел 5 июля в сакральном месте российской столицы - на Красной площади.
Там неизвестная пенсионерка нанесла слово «ГУР» баллончиком краски, за что немедленно была арестована.
О происшествии рассказали российские ресурсы, передает Диалог.UA.
ГУР - это аббревиатура, которая расшифровывается как «Главное управление разведки».
Это отдел в украинском Министерстве обороны, который занимается секретными операциями, в том числе ликвидацией врагов Украины за пределами страны.
Пенсионерка нанесла надпись «ГУР» на памятник Лобное место у стен Кремля. Ее мотивы не озвучиваются. Однако российские СМИ утверждают, что россиянка якобы могла стать «жертвой украинских мошенников».
«При себе у старушки телефон с видео содеянного и баллончик с краской», - сообщил российский новостной ресурс Mash.
Женщина была моментально арестована. Ее судьба на данный момент неизвестна.