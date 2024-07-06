Нового американского соперника VW Jetta и Hyundai Elantra рассекретили до премьеры
- 6.07.2024, 17:26
Автомобиль оснастят 1,5-литровым бензиновым турбомотором.
В интернет попали фото Dodge Attitude второго поколения. Недорогой седан презентуют в августе или сентябре. Об этом сообщает мексиканский сайт Autocosmos (перевод - «Фокус»).
Именно в Мексике будут производить новый Dodge Attitude. Седан кардинально изменится и перейдет из В-класса в С-класс. Если модель предыдущего поколения (она создана на базе компактного Mitsubishi Mirage) достигала 4,2 м в длину, то новая генерация подрастет сразу до 4,7 м. Таким образом, ее конкурентами будут Volkswagen Jetta и Hyundai Elantra.
Dodge Attitude — знакомый незнакомец, ведь он создан на базе GAC Empow. Кстати, это не первый плод сотрудничества концернов Stellantis и GAC: китайские корни имеет и новый Dodge Journey.
Две модели почти идентичны в профиль, хотя передняя часть Attitude изменена в фирменном стиле Dodge. На крышке багажника расположен спойлер.
В салоне на передней панели установлены два дисплея с диагональю 7 или 10,25 дюйма. Объем багажника составляет 415 л.
Новый GAC Empow оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 177 л. с. и 7-ступенчатым роботом. Этот же двигатель получит и седан Dodge Attitude.