Нового американского соперника VW Jetta и Hyundai Elantra рассекретили до премьеры 6.07.2024, 17:26

Автомобиль оснастят 1,5-литровым бензиновым турбомотором.

В интернет попали фото Dodge Attitude второго поколения. Недорогой седан презентуют в августе или сентябре. Об этом сообщает мексиканский сайт Autocosmos (перевод - «Фокус»).

Именно в Мексике будут производить новый Dodge Attitude. Седан кардинально изменится и перейдет из В-класса в С-класс. Если модель предыдущего поколения (она создана на базе компактного Mitsubishi Mirage) достигала 4,2 м в длину, то новая генерация подрастет сразу до 4,7 м. Таким образом, ее конкурентами будут Volkswagen Jetta и Hyundai Elantra.

Dodge Attitude — знакомый незнакомец, ведь он создан на базе GAC Empow. Кстати, это не первый плод сотрудничества концернов Stellantis и GAC: китайские корни имеет и новый Dodge Journey.

Dodge Attitude

Две модели почти идентичны в профиль, хотя передняя часть Attitude изменена в фирменном стиле Dodge. На крышке багажника расположен спойлер.

В салоне на передней панели установлены два дисплея с диагональю 7 или 10,25 дюйма. Объем багажника составляет 415 л.

Новый GAC Empow оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 177 л. с. и 7-ступенчатым роботом. Этот же двигатель получит и седан Dodge Attitude.

GAC Empow

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