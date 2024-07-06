Глава ВМС Украины раскрыл, какое смс получил от командующего 6-м флотом США в момент уничтожения крейсера «Москва» 6.07.2024, 18:11

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Американский флот наблюдал за поражением крейсера.

Командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа раскрыл интересные детали о дне, когда украинские силы нанесли удар по российскому крейсеру «Москва». Оказывается, США первыми увидели последствия удара Украины.

- Когда мы попали в крейсер, я получил смс-ку от командующего 6-го флота (6-й флот США в Средиземном море - ред.). Он мне пишет: «Алексей, хорошо горит»... Потому что мы не знали, попали мы или не попали... у нас не было таких средств, которые нам позволяли точно сказать, что что-то происходит... Я ему написал в ответ: «Теперь твоя очередь». Он прислал: «ха-ха-ха, очень смешно». Так вот мы смс-ками пошутили между собой в этот день», - вспомнил командующий ВМС.

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