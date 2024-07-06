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Россия уничтожила макеты самолета и Patriot на двух украинских аэродромах

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  • 6.07.2024, 21:40
  • 4,614
Россия уничтожила макеты самолета и Patriot на двух украинских аэродромах

Об этом рассказали Воздушные силы Украины.

Российские захватчики уничтожили макеты украинских систем противовоздушной обороны и самолета на двух аэродромах и, в частности, выдали это за реальное уничтожение Patriot.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук и показал видео с ресурса оккупантов, пишет liga.net.

- Конечно, и мы, и враг имеем потери техники и людей. Но ни одна из сторон не говорит об этом публично. Понятно почему! Как исключение, чтобы объяснить обществу, что не все так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара «Искандерами-М», снятых с российских разведывательных БПЛА, – написал он.

Олещук сообщил: на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге 3 июля и в районе «Южное» в Одесской области 6 июля личный состав Воздушных сил успешно провел мероприятия по пассивной обороне.

Командующий поблагодарил всех, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК.

«У врага стало меньше «Искандеров», а макеты еще подвезут. Сохраняйте спокойствие и единство! Враг коварен, но мы – сильнее!», – подытожил он.

На видео оккупанты, в частности, заявляют о якобы уничтожении радиолокационной станции Giraffe и двух пусковых установок Patriot.

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