Россия уничтожила макеты самолета и Patriot на двух украинских аэродромах

Россия уничтожила макеты самолета и Patriot на двух украинских аэродромах3
- 6.07.2024, 21:40
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Об этом рассказали Воздушные силы Украины.
Российские захватчики уничтожили макеты украинских систем противовоздушной обороны и самолета на двух аэродромах и, в частности, выдали это за реальное уничтожение Patriot.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук и показал видео с ресурса оккупантов, пишет liga.net.
- Конечно, и мы, и враг имеем потери техники и людей. Но ни одна из сторон не говорит об этом публично. Понятно почему! Как исключение, чтобы объяснить обществу, что не все так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара «Искандерами-М», снятых с российских разведывательных БПЛА, – написал он.
Олещук сообщил: на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге 3 июля и в районе «Южное» в Одесской области 6 июля личный состав Воздушных сил успешно провел мероприятия по пассивной обороне.
Командующий поблагодарил всех, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК.
«У врага стало меньше «Искандеров», а макеты еще подвезут. Сохраняйте спокойствие и единство! Враг коварен, но мы – сильнее!», – подытожил он.
На видео оккупанты, в частности, заявляют о якобы уничтожении радиолокационной станции Giraffe и двух пусковых установок Patriot.