Посол Ватикана попрощался с белорусами

Посол Ватикана попрощался с белорусами1
- 7.07.2024, 8:56
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Анте Йозич отметил мужественную веру белорусского народа.
Посол Ватикана в Беларуси предостерег белорусов от строительства «дома, у которого нет будущего», пишет Katolik.life.
Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич обратился с посланием к верующим Беларуси в связи с окончанием своего служения в стране во время главной святой Мессы феста в Будславе.
— Дома, которые мы строим, могут быть большими и красивыми, если у нас есть хороший достаток. Но когда отношения в нашем браке, семье, между родными и в обществе нарушаются, наши дома становятся бездушными зданиями без радости. У таких домов нет будущего, — отметил дипломат.
Анте Йозич отметил «мужественную веру» народа, а также призвал быть «мирными и верными своему призванию».
— Мы молимся за мир в мире — особенно в регионах военных конфликтов, чтобы вскоре были найдены конкретные решения для прочного мира, основанного на человеческом достоинстве и международном праве, одинаковом для всех, — продолжил посол Ватикана. — Молимся за правительство нашей страны, чтобы Пресвятая Дева Мария направляла его к возлюблению справедливости, свободы и мира.
Напомним, Анте Йозич получил новое назначение, служение в Беларуси он продолжит до конца сентября. Папа Франциск назначил Анте Йозича апостольским нунцием в Беларуси 21 мая 2020 года.