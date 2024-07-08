ВСУ поразили почти две сотни блиндажей и мест скопления противника за неделю
- 8.07.2024, 11:06
Появились кадры работы спецназовцев.
Защитники Украины из Национальной гвардии на фронте нанесли поражение по 183 блиндажам и местам скопления личного состава оккупантов. Это статистика всего лишь за прошедшую неделю.
Как пишет obozrevatel.com, цифрами поделился командующий НГУ Александр Пивненко в понедельник, 8 июля. На своем канале в Telegram он также показал видео боевой работы украинских бойцов.
«Уничтожение блиндажа противника спецназовцами отдельного отряда «Крылья Омеги», – рассказал о ролике командующий Национальной гвардией Украины.