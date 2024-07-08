По заветам Тертеля: россияне ударили по детской больнице в Киеве 17 8.07.2024, 11:33

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(обновляется) В Кремле прислушались к советам главы белорусского КГБ?

Днем 8 июля страна-агрессор Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Основные удары пришлись по Киеву и Кривому Рогу.

Один из ударов пришелся по зданию киевской детской больницы. Под завалами могут находиться дети.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о трех пострадавших, один из них – в больнице.

«Проверяем информацию об одном погибшем», – отметил мэр.

Он также указал, что есть прилет по помещению детской больницы.

«Суспiльне» со ссылкой на своих корреспондентов сообщает, что речь идет об Национальной детской специализированной больнице «Охматдет».

На данный момент известно об 11 пострадавших и семи погибших. Основной удар россиян пришелся по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет». Под завалами могут находиться дети.

Отметим, что бить по детским больницам в Киеве предлагал глава белорусского КГБ Иван Тертель. В них белорусский чекист якобы обнаружил «наемников».

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