В Киеве спасатели спешат добраться до подвала больницы, где прятались дети и медики 5 8.07.2024, 13:31

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Время идет на минуты.

В украинском Киеве спасатели, правоохранители и волонтеры спешат добраться до подвала после прилета российской ракеты корпуса больницы «Охматдет», поскольку там во время тревоги укрывались дети и медперсонал.

Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире национального телефарафона, пишет «Украинская правда».

По словам министра к разбору завалов привлечены примерно 500 правоохранителей и гражданские добровольцы. Люди работают, сменяя друг друга, поскольку время идет на минуты, а силы людей покидают.

Клименко отметил, что сейчас важно найти тех, кто может находиться под завалами, и добраться до подвала детского корпуса, ведь там укрывались дети и медперсонал.

«Необходимо нам достаточно быстро разобрать завалы. Силы правопорядка, более 500 человек работают в сменном режиме. Силы покидают одних волонтеров, заходят другие - полицейские, спасатели. В эту работу включены все... У нас где-то 1 час 20 для разбора завалов. Сейчас заезжает тяжелая техника, которая будет после того, как кирпичи разобрали, поднимать железобетонные конструкции, чтобы освободить подвал. Потому что в подвале во время воздушной тревоги находился и медперсонал и дети», — заявил глава МВД.

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