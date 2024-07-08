РФ ударила по Кривому Рогу: десять погибших

РФ ударила по Кривому Рогу: десять погибших6
- 8.07.2024, 13:55
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Более 30 раненых.
В понедельник, 8 июля, РФ массированно атаковала Кривой Рог, десять человек погибли, 31 человек ранен — десять из них в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Совета обороны украинского города Александр Вилкул в Telegram.
По его словам, зафиксировано несколько попаданий, в том числе — по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий.
Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.