РФ ударила по Кривому Рогу: десять погибших 6 8.07.2024, 13:55

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Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Более 30 раненых.

В понедельник, 8 июля, РФ массированно атаковала Кривой Рог, десять человек погибли, 31 человек ранен — десять из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Совета обороны украинского города Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, зафиксировано несколько попаданий, в том числе — по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий.

Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.

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