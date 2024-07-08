закрыть
8 июля 2024, понедельник, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РФ ударила по Кривому Рогу: десять погибших

6
  • 8.07.2024, 13:55
  • 3,120
РФ ударила по Кривому Рогу: десять погибших
Фото: t.me/dnipr_gp_gov_ua

Более 30 раненых.

В понедельник, 8 июля, РФ массированно атаковала Кривой Рог, десять человек погибли, 31 человек ранен — десять из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Совета обороны украинского города Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, зафиксировано несколько попаданий, в том числе — по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий.

Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох