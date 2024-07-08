Появилось видео момента удара российской ракеты по детской больнице в Киеве 7 8.07.2024, 15:16

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СБУ установила, чем был нанесен удар.

По Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве был нанесен удар стратегической крылатой ракетой Х-101, запущенной из стратегического бомбардировщика Ту-95, сообщила Служба безопасности Украины.

Следователи уже провели предварительное обследование места удара и нашли доказательства применения этой ракеты по детской больнице. В частности, обнаружены обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Также в Сети появилось видео момента удара ракеты по детской больнице.

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