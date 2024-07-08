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Во время повторного удара по Киеву россияне попали в роддом

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  • 8.07.2024, 16:04
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Во время повторного удара по Киеву россияне попали в роддом

Есть погибшие.

В Днепровском районе Киева в результате ракетной атаки 8 июля повреждено многоэтажное здание медцентра, пишет nv.ua.

По данным украинских властей, здание частично разрушено. Продолжается разбор завалов и поиск людей.

Количество погибших в Киеве возросло до 17 человек, количество погибших во время удара по роддому — до 7

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

«В Днепровском районе столицы повреждено админздание медцентра [Дмитрий Лубинец уточнял, что это роддом]. Известно о 7 погибших и 3 травмированных. […]», — говорится в сообщении.

Ранее было известно о четырех погибших.

В ГСЧС добавили, что это последствия повторного удара по столице. Зафиксировано падение обломков.

Глава ОП Андрей Ермак подтвердил информацию о повторном ударе. Омбудсмен Дмитрий Лубинец позже уточнил, что оккупанты повредили роддом.

В понедельник, 8 июля, Россия нанесла массированные удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и другим городам Украины. Это одна из крупнейших и самых тяжелых по последствиям атак по Украине с начала года.

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