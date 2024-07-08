Маск сообщил, что новая модель Tesla сможет летать 9 8.07.2024, 16:42

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Илон Маск

Автомобиль оснастят реактивными усилителями.

Американский миллиардер, владелец компании-автопроизводителя Tesla Илон Маск сообщил очередные подробности о предстоящей премьере новой модели электрокара Tesla Roadster. Как пишет Bibliotech со ссылкой на слова бизнесмена, автомобиль будет летать.

Впервые Маск анонсировал выпуск Tesla Roadster в феврале этого года, когда заявил, что новинка сможет с места набирать скорость 100 км/ч менее, чем за секунду.

«Новая Tesla Roadster сможет летать», — написал он в собственной социальной сети X (ранее – Twitter). По словам Илона, автомобиль оснастят реактивными усилителями, которые работают от сжатого воздуха, а также малыми крыльями и рулём вроде штурвала, который используется в реактивных самолётах.

Ожидается, что премьера Tesla Roadster состоится в конце этого года. Выпуск новинки запланирован на 2025 год.

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