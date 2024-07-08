Байден призвал недовольных бросить ему вызов и выдвинуться в президенты 3 8.07.2024, 19:12

Джо Байден

Президент США выразил разочарование «элитами», которые подогревают дискуссии о его низких шансах победить Трампа.

Президент США Джо Байден призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на первых дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе. Политик также заявил в интервью MSNBC, что крайне расстроен стремлением «элит» вынудить его прекратить кампанию.

«Если кто-то из этих людей не считает, что я должен баллотироваться, выступите против меня. Дерзайте. Выдвигайте свою кандидатуру на пост президента — бросьте мне вызов на съезде», — заявил Байден. Действующий глава государства поделился, что его выводят из себя разговоры о его возможном снятии с выборов после неудачи на дебатах, и заявил, что «не собирается никуда уходить».

Партийный съезд Демократической партии пройдет в Чикаго (штат Иллинойс) 19–22 августа. Однако по законам Огайо для включения в бюллетени штата партиям необходимо предоставить всю документацию по своим кандидатам до 7 августа — то есть за две недели до партийного съезда. Поэтому Национальный комитет Демократической партии размышлял над тем, чтобы номинировать Байдена виртуально уже 21 июля.

Ранее Байден также направил письмо конгрессменам-демократам, в котором сообщил, что не станет сниматься свою кандидатуру, несмотря на публичные призывы некоторых из них. Одной из главных причин решения не выходить из предвыборной гонки Байден назвал результаты прошедших праймериз, на которых сторонники демократов проголосовали в поддержку действующего президента. Кроме того, по убеждению президента США, лишь только он из всей партии способен одержать победу над Дональдом Трампом.

Первые президентские дебаты состоялись в ночь с 27 на 28 июня, организатором выступил телеканал CNN. 67% зрителей дебатов присудили победу Дональду Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса телеканала. В первые дни демократы сначала не публично, а потом и публично выразили обеспокоенность способностью Байдена одержать победу на выборах. Уже пятеро конгрессменов-демократов — Энджи Крейг, Ллойд Доггетт, Рауль Грихальва, Сет Моултон и Майк Куигли — публично призвали президента снять свою кандидатуру с выборов и, по данным Axios, это число может возрасти в ближайшие несколько дней.

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