Жены мобилизованных собрались у здания Минобороны РФ в Москве 8.07.2024, 21:10

Они требуют встречи с министром Белоусовым.

Несколько десятков жен и других родственниц мобилизованных россиян в понедельник собрались перед зданием Министерства обороны России в Москве. Они требуют встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым и заявляют, что не уйдут, пока их требование не будет выполнено, даже если придется ночевать на площади. По сообщению очевидцев, полиция задерживала тех, кто пришел их поддержать, и журналистов, передает «Радио Свобода».

Активистки заявили, что вышли на площадь именно 8 июля, когда в России празднуется День семьи. Они требуют вернуть домой своих мобилизованных мужей, сыновей и братьев. По их мнению, Минобороны РФ должно обеспечить ротацию на фронте, заменив мобилизованных свежими кадрами. Против боевых действий в Украине как таковых активистки не протестуют.

В середине дня нескольких активисток пригласили в приемную Минобороны, где они встретились с чиновниками, в том числе с генералом-полковников Борисенко, которого уже знают по предыдущим акциям. По словам активисток, чиновники предложили родственницам мобилизованных «какие-то льготы», но не ответили на вопрос о возвращении мобилизованных домой. Активистки не удовлетворены этим и намерены продолжать протест.

На площади перед зданием появились участники так называемых «отрядов Путина» — прокремлевской активистской группы. Они предложили протестующим воду и мороженое.

Примерно в середине дня сотрудники полиции начали разгон собравшихся — не самих активисток, а тех, кто пришёл их поддержать или поинтересоваться происходящим, а также журналистов. Кроме того, полиция задерживает людей. В частности, был задержан корреспондент издания Sota Vision. В ОВД «Хамовники» ему угрожали административной статьей о неповиновении полиции, но в итоге отпустили без протокола. По утверждению очевидцев, участники «отрядов Путина» содействовали задержаниям, блокируя передвижение людей.

Вечером 8 июля активистки по-прежнему остаются на площади перед Минобороны РФ, у них с собой спальники и туристские коврики, они готовятся остаться на площади на ночь. «Мы устали терпеть. Нас не услышали во время первого митинга, будем сегодня, в День семьи, добиваться результата. Все желающие могут к нам приобщиться. Готовы и заночевать», – говорят участницы протеста.

Жены мобилизованных уже почти год устраивают пикеты и протестуют против бессрочной службы своих мужей. Они требуют вернуть их домой, устроив ротацию в войсках.

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