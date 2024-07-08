Китай решил вернуть оборудование, отправленное на крупнейший российский СПГ 8.07.2024, 22:54

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Из-за санкций.

В конце марта китайский производитель установок для сжижения газа Wison New Energies отправил два выпущенных им агрегата для третьей очереди проекта «Арктик СПГ 2». Но за несколько дней до прибытия в Белокаменку в Мурманской области, где находится центр по строительству крупнотоннажных морских сооружений «Новатэка», китайское судно развернулось и отправилось назад, рассказал специализированному изданию gCaptain источник на верфи Wison в порту Чжоушань.

За две недели до этого Wison объявила, что полностью сворачивает работу с Россией. В общей сложности компания выпустила для «Арктик СПГ 2» более десятка установок. Помимо двух отправленных, еще две готовых остались в Чжоушане.

Отказаться от сотрудничества с Россией Wison заставили американские санкции. Когда судно с установками находилось уже в пути, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло в черный список китайскую и сингапурскую компании, а также три их судна, которые доставили в Белокаменку установки для сжижения газа после того, как США в конце прошлого года ввели санкции против «Арктик СПГ 2», запретившие поставку в том числе такого оборудования.

Судно с установками Wison, пройдя бóльшую часть пути, «застряло» в июне около Фарерских островов, к северу от Великобритании, после чего в начале июля направилось назад к Гибралтарскому проливу, свидетельствуют данные об отслеживании его движения компании Shipatlas.

Неизвестно, кто принял решение о возвращении, Wison или владелец судна, компания Hainan Smiling Angel Shipping, отмечает gCaptain. Но отказ от поставки «Новатэку» и возвращение корабля в Китай – «единственное объяснение, потому что я на 100% уверен, что «Новатэк» хочет получить эти установки как можно скорее», сказал изданию представитель отрасли, знакомый с деятельностью российской компании. Другой источник на верфи Wison в Чжоушане предположил, что «Новатэк» обеспокоился возможностью попадания китайских производителей и судоходных компаний под санкции США и решил отложить доставку любых установок для третьей очереди «Арктик СПГ 2».

Крупнейший в России СПГ-проект не смог из-за санкций начать экспорт с первой технологической линии, как предполагалось, в начале 2024 г. В отсутствие покупателей и из-за нехватки газовозов ледового класса (из 21 планировавшегося компания получила всего три корабля российского производства) «Арктик СПГ 2» был вынужден практически остановить добычу, так как его мощности для хранения оказались заполнены.

Запуск «Арктик СПГ 2» теперь планируется на второе полугодие 2024 г., отмечали аналитики Альфа-банка в июне, когда OFAC ввело дополнительные ограничения, в том числе против семи из 15 танкеров арктического класса, которые строятся на судоверфи «Звезда». «Санкционное давление на СПГ-отрасль создает значительные риски затягивания ввода новых проектов, предусмотренных стратегией развития отрасли до 2035 г.», — считают в банке.

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