Удар дронов: в Волгоградской области факелом горит НПЗ «Лукойла»3
- 9.07.2024, 11:38
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Пожар до сих пор не могут потушить.
Минимум пять дронов ВСУ атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области РФ. БПЛА подожгли НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», сообщают российские СМИ.
Всего на завод упало минимум три дрона. Со слов местных, БПЛА летели один за одним. Пожар тушат до сих пор.
Позже утром аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли из-за угрозы повторной атаки украинских беспилотников на регион.
Воздушные гавани не принимают рейсы на прилет и вылет.