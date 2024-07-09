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Удар дронов: в Волгоградской области факелом горит НПЗ «Лукойла»

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  • 9.07.2024, 11:38
  • 1,580
Удар дронов: в Волгоградской области факелом горит НПЗ «Лукойла»

Пожар до сих пор не могут потушить.

Минимум пять дронов ВСУ атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области РФ. БПЛА подожгли НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», сообщают российские СМИ.

Всего на завод упало минимум три дрона. Со слов местных, БПЛА летели один за одним. Пожар тушат до сих пор.

Позже утром аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли из-за угрозы повторной атаки украинских беспилотников на регион.

Воздушные гавани не принимают рейсы на прилет и вылет.

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