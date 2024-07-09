Удар дронов: в Волгоградской области факелом горит НПЗ «Лукойла» 3 9.07.2024, 11:38

1,580

Пожар до сих пор не могут потушить.

Минимум пять дронов ВСУ атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области РФ. БПЛА подожгли НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», сообщают российские СМИ.

Всего на завод упало минимум три дрона. Со слов местных, БПЛА летели один за одним. Пожар тушат до сих пор.

Позже утром аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли из-за угрозы повторной атаки украинских беспилотников на регион.

Воздушные гавани не принимают рейсы на прилет и вылет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com