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ВСУ разгромили танковую бронегруппу россиян под Марьинкой

  • 9.07.2024, 12:52
  • 2,144
ВСУ разгромили танковую бронегруппу россиян под Марьинкой

Россияне попали под шквальный огонь украинской артиллерии.

У оккупированной Марьинки украинские десантники уничтожили несколько «танков-сараев» оккупантов. В 46-й отдельной аэромобильной бригаде рассказали, что по россиянам метко отработала артиллерия.

«Уничтожать бронированную технику врага могут не только давно привычные FPV-дроны. Очень удачно и четко на днях отработали и наши канониры», – отметили десантники.

На обнародованном видео несколько российских танков, полностью закрывших решетками и маскировочными сетками, пытаются продвинуться по дороге, пишет dialog.ua. Также на бронетехнику установили минный трал «КМТ-7», чтобы проходить через минные заграждения. Один танк уничтожают на обочине у дороги. Его остановили между населенным пунктом Марьинка и Георгиевкой.

Второй «танк-сарай» не успел даже покинуть район Марьинки и был уничтожен на дороге.

Украинский огонь корректировался с помощью разведывательных беспилотников, следящих за передвижением бронетехники россиян.

На этом направлении в Донецкой области россияне пытаются продвинуться с помощью «танков-сараев» в населенный пункт Георгиевка и прорвать украинскую оборону.

В украинском Генштабе рассказали, что за сутки произошли четыре боя вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.

Георгиевка находится к западу от Марьинки. 

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