В России появились «шариатские патрули» 9.07.2024, 14:12

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Фигуранты оказывали на потерпевших психологическое давление и избивали палками.

Полиция Кабардино-Балкарии, входящей в состав РФ, задержала 10 человек за создание экстремистского сообщества — так называемого «шариатского патруля», сообщает управление МВД по республике, заметил сайт The Moscow Times.

«Организатором экстремистской группы является 40-летний житель г. Тырныауза. В марте 2017 г. он вовлек в преступное сообщество девятерых горожан. Участники так называемого „шариатского патруля“ на территории Тырныауза и его окрестностях находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям», — говорится в сообщении.

Фигуранты оказывали на потерпевших психологическое давление и избивали палками. От действий «патруля» пострадало 14 человек. По версии следствия, сообщество действовало до ноября прошлого года.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества), остальных фигурантов обвиняют в участии в преступном сообществе. Всем задержанным грозит до 10 лет колонии.

В ряде исламских стран действует так называемая шариатская полиция. Она следит за соблюдением религиозных норм и общественной морали на основе толкований шариата. В некоторых государствах подобная организация является одной из структур министерства внутренних дел.

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