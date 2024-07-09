Украина атаковала военный аэродром в Астраханской области РФ

Украина атаковала военный аэродром в Астраханской области РФ1
- 9.07.2024, 14:22
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СБУ и ГУР ночью ударили по ряду целей в России.
В ночь на вторник, 9 июля, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки ударили беспилотниками по военному аэродрому, электроподстанции и нефтебазе страны-агрессора России. Об этом NV сообщили информированные источники.
Украинские спецслужбы атаковали:
военный аэродром «Ахтюбинск» в Астраханской области;
электроподстанцию 500 кВ в Ростовской области;
нефтебазу в Калачи-на-Дону в Волгоградской области.
Российские Telegram-каналы писали о работе ЗРК «Панцирь» и серии сильных взрывов во время атаки БПЛА на военный аэродром «Ахтюбинск». Впоследствии эту информацию удалили.
По данным источников, это свидетельствует об успешной атаке, поскольку обычно российские власти «зачищают» информационное пространство при поражении важных военных объектов.