Опубликованы подробные данные россиян, причастных к удару по больнице в Киеве 9 9.07.2024, 16:17

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OSINT-расследователи поделились информацией.

Россия 8 июля ударила по «Охматдету». OSINT-расследователи из агентства Molfar провели исследование и обнародовали имена тех, кто, вероятно, причастен к обстрелу больницы, пишет 24 канал .

Кто причастен к удару

К обстрелу детской поликлиники причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил (говорится о воинской части 33310, аэродром базирования «Шайковка»)

Могли быть пилотами

• Григорьев Денис Анатольевич (07.06.1982), – штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Адрес: Калужская область, Кировский ройон, село Шайковка, дом 5, квартира 28.

• Назыров Динар Дамирович (03.07.1985) – штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

Адрес: Калужская область, Кировский район, село Шайковка, дом 18, квартира 16.

• Габитов Денис Астахович (14.09.1982) – капитан, летчик авиационной эскадрильи 52 полка 22 дивизии. Адрес: Калужская область Шайковка, дом 11 квартира 34, а также Калужская область, Шайковка, дом 3 квартира 49.

• Рыков Валерий Григорьевич (16.07.1962) – по состоянию на 2016 был командиром борта ТУ-22М3 RF-94142. Адрес: Калужская область, Кировский район, село Шайковка, дом 9, квартира 7.

Причастны также и другие.

• Скворцов Алексей Геннадьевич (31.07.1986) – майор 52-го авиаполка. Проживает по адресу: Воронеж, Старых Большевиков 54А.

• Васин Александр Александрович (04.09.1994) – пилот, командир экипажа Ту-22М3. Согласно видео, вероятно, один из летчиков, которые били по ТЦ Амстор в Кременчуге в 2022.

• Самойлов Андрей Юрьевич (10.05.1972) – временный командир воинской части 33310, полковник, командир экипажа Ту-22М3. Вероятно, в 2019 находился в Шайковке во время юбилея полка, в звании подполковника.

• Щербинин Александр Анатольевич (16.02.1972) – командир 52-го бомбардировочного полка, полковник.

• Крыласов Евгений Игоревич (14.08.1990), – командир подразделения, родом из Твери, также из семьи военного.

• Малик Эдуард Эдуардович (01.04.1995) – помощник командира самолета, старший лейтенант, сын военного летчика.

• Голодов Артем Юрьевич (20.04.1990) – в 2016 старший лейтенант.

• Хоменко Константин – по состоянию на 2016 – капитан.

• Панькин Дмитрий Сергеевич (03.01.1987) – летчик 3 класса из Шайковки.

Родом из города Коломна Московской области, учился в Филиале военного учебно-научного центра военно-воздушных сил “Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина”.

• Быков Михаил Вячеславович (03.09.1976) – Военный летчик 1-го класса. На 2019 был капитаном.

• Кулик Владимир Александрович (12.03.1989) – старший лейтенант на 2016.

• Назаров Александр Александрович (21.07.1976) – майор, авиационный полк воинской части 33310. вероятно, родился в Украине. По состоянию на 2014 заместитель командира эскадрильи в воинской части 06987-А.

• Агеев Николай Викторович (24.06.1982) – старший летчик, командир экипажа Ту-22М3.

• Тимиркаев Рустам Минихасапович (22.05.1997) – родом из Башкирии. Вероятно, летчик из Шайковки.

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